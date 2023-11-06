На Юге страны нависло северное сияние

В воскресенье, 5 ноября, на разных участках планеты наблюдались красные сияния, подобные северному сиянию. Они даже были замечены над Башкирией. Научные исследователи объяснили это явление мощной магнитной бурей.

Однако какое значение это может иметь для обычных людей? Представители различных культур имеют разные точки зрения на влияние этих атмосферных явлений.

Северяне, например, считают, что после красного сияния наступают холоды, реже возникают снежные бури. Они также утверждают, что это сияние может быть вредным для здоровья, и наука подтверждает, что солнечный ветер, вызывающий магнитные бури, может негативно повлиять на человеческое здоровье.

Многие культуры связывают полярное сияние с духами предков и богами. Например, древние норвежцы верили, что боги спускаются на землю через это сияние, как бы пересекая мост. Саамы считали, что сверкающие лучи северного сияния представляют собой духовный мир умерших. По их верованиям, в облаках существует дом, где души умерших собираются и совершают свои обряды. В связи с этим во время сияний нельзя шуметь или свистеть, так как это может привлечь внимание сверхъестественных сущностей. Также считается, что в эти моменты женщинам следует покрывать голову, чтобы избежать нежелательного внимания небесного воина по имени Найнас, который иногда ищет себе жену на земле.

С давних времен северяне замечали, что во время долгой полярной ночи некоторые люди начинают вести себя странно, разговаривая с невидимыми собеседниками и ходя как лунатики. Этот явление называется "зов предков". Люди, пережившие его, утверждают, что слышали звуки невероятной красоты и следовали зову полярной звезды, приглашающей их посетить мир духовных предков. Научные исследователи объяснили, что на психику человека могут влиять низкочастотные электромагнитные волны, создаваемые этим атмосферным явлением, сообщает prufy.ru.

Согласно поверьям саамов, если вы увидите северное сияние во время путешествия, то лучше остановиться и подождать. Даже цвет сияния имеет свое значение: красное сияние связывается с дракой умерших душ, зеленое сияние указывает на присутствие душ, умерших неестественной смертью, а синее и голубое сияние означают покой и тишину.

Мари верят, что северное сияние предвещает перемену.

Некоторые ученые даже утверждают, что если кровавое сияние наблюдается в Риме или Иерусалиме, что находятся южнее обычных местных явлений, это может свидетельствовать о невероятно сильной солнечной активности, которая может вызвать геомагнитную бурю и отрицательное воздействие на живые организмы Земли, вплоть до возможных социальных потрясений.