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Совет директоров
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"Русал" может отказаться от выплаты дивидендов за первое полугодие

Совет директоров "Русала" не хочет выплачивать дивиденды за первое полугодие

На заседании совета директоров компании "Русал" принята рекомендация не производить выплату дивидендов по итогам работы предприятия в первом полугодии 2024-го, сообщается в официальном пресс-релизе алюминиевого гиганта.

Чистая прибыль корпорации по международным стандартам финансовой отчётности в первом полугодии увеличилась до 565 млн долларов, что стало более чем треть больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

А вот выручка конгломерата составила 5,69 млрд долларов, сократившись на 4,2%, объем продаж алюминия сократился почти на три процента — до 1,87 млн тонн. Окончательное решение по судьбе дивидендов будет принято на общем собрании акционеров ГК "Русал" запланированном на 30 сентября.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Фотогалерея UC Rusal (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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