"Русал" может отказаться от выплаты дивидендов за первое полугодие

На заседании совета директоров компании "Русал" принята рекомендация не производить выплату дивидендов по итогам работы предприятия в первом полугодии 2024-го, сообщается в официальном пресс-релизе алюминиевого гиганта.

Чистая прибыль корпорации по международным стандартам финансовой отчётности в первом полугодии увеличилась до 565 млн долларов, что стало более чем треть больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

А вот выручка конгломерата составила 5,69 млрд долларов, сократившись на 4,2%, объем продаж алюминия сократился почти на три процента — до 1,87 млн тонн. Окончательное решение по судьбе дивидендов будет принято на общем собрании акционеров ГК "Русал" запланированном на 30 сентября.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Фотогалерея UC Rusal (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)