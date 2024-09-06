"Русал" может отказаться от выплаты дивидендов за первое полугодие

На заседании совета директоров компании "Русал" принята рекомендация не производить выплату дивидендов по итогам работы предприятия в первом полугодии 2024-го, сообщается в официальном пресс-релизе алюминиевого гиганта.
Чистая прибыль корпорации по международным стандартам финансовой отчётности в первом полугодии увеличилась до 565 млн долларов, что стало более чем треть больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
А вот выручка конгломерата составила 5,69 млрд долларов, сократившись на 4,2%, объем продаж алюминия сократился почти на три процента — до 1,87 млн тонн. Окончательное решение по судьбе дивидендов будет принято на общем собрании акционеров ГК "Русал" запланированном на 30 сентября.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Фотогалерея UC Rusal (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Мьянма предлагает бартер риса и масла на российские нефть и газ
Республика Мьянма в обход санкционных ограничений может организовать бартерную торговлю с нашей страной, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин.
Захарова: Запад обманул мир при вводе бессрочных санкций в СБ ООН против КНДР
Представители западных государств солгали членам Совета Безопасности ООН при голосовании о введении бессрочных санкций в отношении Корейской народно-демократической республики, рассказала в интервью ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности
Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода.
Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы "Любэ"
Известный поэт и автор хитов Александр Шаганов обсудил свое отношение к Алле Пугачевой и её нынешним действиям.