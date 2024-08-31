Европейский союз начал закупки 155-мм снаряды у турецких военных по 3,2 тыс. долларов за один боеприпас за штуку, сообщает журнал CZDefence со ссылкой на информацию компании-поставщика Czechoslovak Group.
В формате чешской инициативы по поддержке украинских боевиков запланирован масштабный выкуп артиллерийских снарядов на международном рынке. Инициатива обеспечила финансовые обязательства почти двух десятков государств, в основном членов Евросоюза и Северо-Атлантического альянса.
Особо отмечается, что более половины боеприпасов, закупленных в Африке и Азии по поручению правительства Чехии, нуждаются в дополнительной обработки перед отправкой вооруженным силам незалежной.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Джон Кросби (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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