Евросоюз закупает снаряды у Турции для ВСУ

ЕС начал закупки боеприпасов для Украины по чешской инициативе у Турции

Европейский союз начал закупки 155-мм снаряды у турецких военных по 3,2 тыс. долларов за один боеприпас за штуку, сообщает журнал CZDefence со ссылкой на информацию компании-поставщика Czechoslovak Group.

В формате чешской инициативы по поддержке украинских боевиков запланирован масштабный выкуп артиллерийских снарядов на международном рынке. Инициатива обеспечила финансовые обязательства почти двух десятков государств, в основном членов Евросоюза и Северо-Атлантического альянса.

Особо отмечается, что более половины боеприпасов, закупленных в Африке и Азии по поручению правительства Чехии, нуждаются в дополнительной обработки перед отправкой вооруженным силам незалежной.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Джон Кросби (Creative Commons Attribution-ShareAlike)