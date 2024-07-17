Ростовская атомная электростанция восстановила эксплуатацию прервавшего ранее работу из-за сбоя оборудования первого энергоблока, заявили официально в пресс-службе концерна "Росэнергоатом". Из-за нештатной ситуации минувшим днем был введен специальный график энергопотребления в нескольких территориях Южного федерального округа.

В настоящий момент блок работает на полную мощность в 1 тыс. МВт, сообщают энергетики. Известно, что на объекте продолжают функционировать также второй и четвертый энергоблоки, мощность всех трех блоков — 2,8 тыс. МВт. Третий блок находится на плановом ремонте уже почти месяц.

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