Росстат закрыл данные о выработке нефтепродуктов в РФ

Федеральная служба государственной статистики РФ закрыла информацию о производстве в нашей стране всего спектра нефтепродуктов. Ранее Росстат ограничил доступ к данным о производстве нефти и бензина отечественными предприятиями. Между тем производители по прежнему предоставляют в ведомство установленные формы отчетности. А вот в докладах ведомства, в части топливно-энергетического комплекса сводная статистика теперь не показывается.

"Информация о производстве нефтепродуктов не публикуется на основании решения Правительства Российской Федерации", — указано в докладе Росстата по итогам первого полугодия текущего года.

Аналогично поступила и Федеральная таможенная служба, с мотивировкой, "во избежание некорректных оценок, спекуляций". Ведомство приостановило публикацию статистических данных по импорту и экспорту ГСМ после введения в отношении нашей страны санкций в сегменте экспорта углеводородов.

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