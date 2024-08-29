Росстат закрыл данные о выработке нефтепродуктов в РФ

Федеральная служба государственной статистики РФ закрыла информацию о производстве в нашей стране всего спектра нефтепродуктов. Ранее Росстат ограничил доступ к данным о производстве нефти и бензина отечественными предприятиями. Между тем производители по прежнему предоставляют в ведомство установленные формы отчетности. А вот в докладах ведомства, в части топливно-энергетического комплекса сводная статистика теперь не показывается.
"Информация о производстве нефтепродуктов не публикуется на основании решения Правительства Российской Федерации", — указано в докладе Росстата по итогам первого полугодия текущего года.
Аналогично поступила и Федеральная таможенная служба, с мотивировкой, "во избежание некорректных оценок, спекуляций". Ведомство приостановило публикацию статистических данных по импорту и экспорту ГСМ после введения в отношении нашей страны санкций в сегменте экспорта углеводородов.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Джейсон Роджерс (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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