Президент России предложил помощь в достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.По его словам, если бы российские власти "могли что-то сделать, чтобы довести вопрос до делимитации и демаркации границы, открыть соответствующие направления логистики и экономики, как мы много раз об этом говорили, было бы очень хорошо".



Президент России отметил, что после визита в Азербайджан свяжется с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и поделится с ним результатами переговоров. "Я знаю, что Азербайджан нацелен на завершение всех процедур, связанных с полным регулированием, я это хорошо знаю, мы об этом поговорим", - заверил Путин.



В сентябре 2023 года Баку провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе, в результате которой непризнанная республика прекратила свою деятельность и перешла под его контроль. Большую часть населения региона составляли этнические армяне, их почти все - более 100 тысяч. люди ехали в Армению.



Власти Армении обвинили Россию в потере Нагорного Карабаха. Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не обеспечивают защиту мирного населения Карабаха. Москва отвергла оба обвинения.



В январе 2024 года Пашинян заявил о важности принятия новой Конституции страны для примирения с Азербайджаном. Премьер-министр заявил, что если решение Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного совета Армении об объединении двух республик и дальше будет оставаться основой государственной политики Армении, мира между Ереваном и Баку никогда не будет, считает премьер.

Фото: Wikimedia Commons/http://kremlin.ru/press/photo http://putin.kremlin.ru/photos/all/2012/5/fullscreen/324, Пресс-служба Президента России, ( Creative Commons Attribution 4.0)