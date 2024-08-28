Пользователи сети из РФ уверены, что режим невидимки скрывает их активность

Более трети пользователей сети в нашей стране убеждены, что включенный режим "инкогнито" при активности в интернете действительно скрывает их действия в виртуальном пространстве, приводят данные исследования платформа Calltouch. На самом деле всё обстоит несколько иначе, уверены специалисты.
"Ощущение полной конфиденциальности является конечно же ложным, так как IP-адрес устройства считывается в любом случае, а данные о сетевой активности прозрачны для провайдера или, например, работодателя", — говорит директор по маркетингу Calltouch Виктория Одинцова.
Да и от массированных рекламных предложений просмотр в жанре "невидимки" совсем не защищает — более того, каждое посещение инкогнито увеличивает число нецелевых предложений, говорят эксперты.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Джунспун (Attribution-Share Alike 4.0)
SpaceX вновь сдвинула старт миссии Polaris Dawn
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим бортом Crew Dragon по программе коммерческой миссии Polaris Dawn в очередной раз не состоялся. SpaceX мотивировала решение о переносе запуска плохой погодой на площадке. Ранее отправка в космос была перенесена из-за утечки гелия.
Великобритания и ФРГ готовят двустороннее оборонное соглашение
Глава кабмина Великобритании Кир Стармер 28 сентября проведёт переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем. Цель диалога: подготовка нового двустороннего соглашения, призванного углубить сотрудничество между государствами в сфере обороны, сообщает пресс-служба британского правительства.
Глава ТАСС считает, что ИИ не может заменить журналиста
Глава ТАСС Андрей Кондрашов поделился своим мнением о возможностях искусственного интеллекта в сфере журналистики.
Покровский* обратился в ВС России ради снятия "иноагента"
Максим Покровский*, лидер музыкальной группы "Ногу свело", подал жалобу в Верховный суд Российской Федерации, пытаясь обжаловать решение о включении его в реестр иностранных агентов. В пресс-службе суда подтвердили, что жалоба была получена, но дата судебного заседания пока не определена.