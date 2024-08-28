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Более трети россиян уверены, что формат инкогнито скроет их работу в интернете
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Пользователи сети из РФ уверены, что режим невидимки скрывает их активность

Более трети россиян уверены, что формат инкогнито скроет их работу в интернете

Более трети пользователей сети в нашей стране убеждены, что включенный режим "инкогнито" при активности в интернете действительно скрывает их действия в виртуальном пространстве, приводят данные исследования платформа Calltouch. На самом деле всё обстоит несколько иначе, уверены специалисты.

"Ощущение полной конфиденциальности является конечно же ложным, так как IP-адрес устройства считывается в любом случае, а данные о сетевой активности прозрачны для провайдера или, например, работодателя", — говорит директор по маркетингу Calltouch Виктория Одинцова.

Да и от массированных рекламных предложений просмотр в жанре "невидимки" совсем не защищает — более того, каждое посещение инкогнито увеличивает число нецелевых предложений, говорят эксперты.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Джунспун (Attribution-Share Alike 4.0)

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