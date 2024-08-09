Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 86,5621
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 94,1333
Россияне ежегодно стали есть 98 кг мяса и мясопродуктов
  1. Главная
  2. Страна

Россияне установили рекорд по потреблению мяса

Россияне ежегодно стали есть 98 кг мяса и мясопродуктов

По итогам минувшего года жители России установили исторический рекорд по потреблению мяса и мясных продуктов. Согласно информации Росстата в среднем на одного гражданина приходится более чем 98 кг. Это на на четыре с лишним процента больше, чем в предыдущий отчётный период.

Среднее потребление этого продукта растёт в нашей стране с начала нулевых. По сравнению с 90-ми, по данным статистики, рост мясной составляющей в потребительской корзине соотечественников составил 85%. При этом на каждого россиянина расходы на мясо составляют порядка 2,86 тыс. рублей ежемесячно. Эти траты выросли за год почти на 10%, приводят результаты мониторинга в Росстате.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Мирабелла (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

У здания российского посольства в Токио собрались протестующие

У здания российского посольства в Токио собрались протестующие

В Токио ультраправые организации проводят акции протеста у посольства России в годовщину окончания Второй мировой войны. Полиция ограничила доступ к дипмиссии, протестующие выкрикивают лозунги из проезжающих мимо автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.

Читать полностью
СМИ: новый глава ХАМАС заинтересован в мире с Израилем

СМИ: новый глава ХАМАС заинтересован в мире с Израилем

В ХАМАС заговорили о намерении провести все же переговоры с Израилем до эскалации ситуации с Ираном.

Читать полностью

Общество

Юрий Куклачёв признался, что кошки помогают ему восстановиться после инфаркта

Юрий Куклачёв признался, что кошки помогают ему восстановиться после инфаркта

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв признался, что кошки помогают ему восстановиться после инфаркта.

Читать полностью
Композитор Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством Шамана

Композитор Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством Шамана

Композитор и музыкант Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством певца Ярослава Дронова, известного как Шаман.

Читать полностью

Новости