Россияне установили рекорд по потреблению мяса

По итогам минувшего года жители России установили исторический рекорд по потреблению мяса и мясных продуктов. Согласно информации Росстата в среднем на одного гражданина приходится более чем 98 кг. Это на на четыре с лишним процента больше, чем в предыдущий отчётный период.
Среднее потребление этого продукта растёт в нашей стране с начала нулевых. По сравнению с 90-ми, по данным статистики, рост мясной составляющей в потребительской корзине соотечественников составил 85%. При этом на каждого россиянина расходы на мясо составляют порядка 2,86 тыс. рублей ежемесячно. Эти траты выросли за год почти на 10%, приводят результаты мониторинга в Росстате.
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