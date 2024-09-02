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Граждане РФ на четверть нарастили инвестиции в фондовый рынок
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Мосбиржа фиксирует рост инвестициий россиян в фондовый рынок

Граждане РФ на четверть нарастили инвестиции в фондовый рынок

Россияне активно инвестируют денежные средства в фондовой рынок. По итогам первого полугодия 2024-го чистый приток (приток минус отток) капиталов граждан в торгующиеся на Московской бирже акции и биржевые ПИФы достиг 159 млрд рублей, в облигации в трое больше: почти 485 млрд рублей, сообщает управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотеня.

По сравнению с аналогичными данными предыдущих отчётных периодов рост составил 28% и 23,5% соответственно. Синхронно увеличивается и число самих участников инвестиционных проектов. По данным на середину лета было зарегистрировано 32,8 млн брокерских счетов против 29,7 млн по итогам минувшего года.

Усиление активности физических лиц на фондовых площадках фиксируется на фоне укрепления национальной валюты и роста доходности на финансовом рынке в первые шесть месяцев текущего года, констатируют аналитики и дают благоприятный прогноз по рынку на второе полугодие 2024-го года.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/stroi.mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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