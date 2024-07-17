Объём просроченной задолженности налогоплательщиков-резидентов перед Федеральной налоговой службой России выросла по итогам минувшего года в 1,3 раза, приводят аналитику аудиторы Счетной палаты РФ. Суммарные показатели проблемной дебиторки достигли 1,325 трлн руб.

Впрочем, сами представители фискального ведомства считают увеличение макроэкономического показателя техническим, мотивировав его изменением методологии и отметив усиления платежной дисциплины в целом по стране. Плюс, повлияло совершенствование администрирования начисления налоговых платежей, полагают в ФНС.

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