Объём просроченной задолженности налогоплательщиков-резидентов перед Федеральной налоговой службой России выросла по итогам минувшего года в 1,3 раза, приводят аналитику аудиторы Счетной палаты РФ. Суммарные показатели проблемной дебиторки достигли 1,325 трлн руб.
Впрочем, сами представители фискального ведомства считают увеличение макроэкономического показателя техническим, мотивировав его изменением методологии и отметив усиления платежной дисциплины в целом по стране. Плюс, повлияло совершенствование администрирования начисления налоговых платежей, полагают в ФНС.
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