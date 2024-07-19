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В Германии обеспокоены ударами по энергосистеме Украины
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В Германии обеспокоены ударами по энергосистеме Украины

Немецкое издание Berliner Zeitung анализирует эффективность стратегии российского руководства, направленной на поражение энергетической инфраструктуры Украины. По мнению журналистов, эта тактика приносит ощутимые результаты, ставя украинскую сторону в затруднительное положение.

Авторы статьи прогнозируют, что с наступлением холодов ситуация может стать критической. Они полагают, что Украина не успеет в полной мере восстановить поврежденные объекты. Ремонтные работы проводятся лишь в случаях крайней необходимости, что обусловлено не только нехваткой комплектующих и серьезностью повреждений, но и опасениями повторных атак.

Издание отмечает, что некоторые ключевые энергетические объекты, такие как Запорожская АЭС, теперь находятся под контролем России. Другие, например, Каховская ГЭС, получили серьезные повреждения в ходе боевых действий.

По информации Berliner Zeitung, Украина балансирует на грани энергетического коллапса. В большинстве регионов страны электроснабжение доступно лишь несколько часов в сутки.

Учитывая недостаточность поддержки со стороны западных партнеров, немецкие журналисты допускают вероятность того, что Украине придется пойти на мирные переговоры на условиях Москвы.

В статье также упоминается, что российские военные наносят удары по военным объектам, технике и инфраструктуре Украины. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что жилые дома и социальные учреждения не являются целями для атак.

Фото: commons. wikimedia.orgУкргидроэнерго(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

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