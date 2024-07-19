Немецкое издание Berliner Zeitung анализирует эффективность стратегии российского руководства, направленной на поражение энергетической инфраструктуры Украины. По мнению журналистов, эта тактика приносит ощутимые результаты, ставя украинскую сторону в затруднительное положение.

Авторы статьи прогнозируют, что с наступлением холодов ситуация может стать критической. Они полагают, что Украина не успеет в полной мере восстановить поврежденные объекты. Ремонтные работы проводятся лишь в случаях крайней необходимости, что обусловлено не только нехваткой комплектующих и серьезностью повреждений, но и опасениями повторных атак.

Издание отмечает, что некоторые ключевые энергетические объекты, такие как Запорожская АЭС, теперь находятся под контролем России. Другие, например, Каховская ГЭС, получили серьезные повреждения в ходе боевых действий.

По информации Berliner Zeitung, Украина балансирует на грани энергетического коллапса. В большинстве регионов страны электроснабжение доступно лишь несколько часов в сутки.

Учитывая недостаточность поддержки со стороны западных партнеров, немецкие журналисты допускают вероятность того, что Украине придется пойти на мирные переговоры на условиях Москвы.

В статье также упоминается, что российские военные наносят удары по военным объектам, технике и инфраструктуре Украины. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что жилые дома и социальные учреждения не являются целями для атак.

Фото: commons. wikimedia.orgУкргидроэнерго(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)