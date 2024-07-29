Россия ликвидирует иностранных наемников на Украине, а США бессильны перед профессиональной российской армией, утверждает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Эксперт отметил, что наемники прибывают на Украину под видом "инструкторов". По его словам, недавно российские войска нанесли удары в Одессе и Харькове, в результате которых погибло около сорока наемников. Джонсон подчеркнул, что Россия призывает наемников прибывать на Украину, чтобы их уничтожить.

США, по мнению эксперта, не могут ничего предпринять, так как привыкли воевать с противниками, не способными оказывать сопротивление с помощью танков, артиллерии и авиации. Он заключил, что США столкнулись с настоящей профессиональной армией и не могут с ней справиться.

В прошлый понедельник полковник испанской армии в отставке Педро Баньос сообщил, что восемнадцать военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии погибли после удара по Одессе. По его данным, еще 25 членов британской Специальной воздушной службы получили ранения.

В четверг Министерство обороны России заявило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне города Харькова. В результате удара было уничтожено до ста боевиков, уточнили в ведомстве.

Российские военные наносят точечные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Фото: commons.wikimedia.orgПрезидент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт(Creative Commons Attribution 4.0 International.)