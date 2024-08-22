Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предложила рассмотреть новую резолюцию по прекращению огня в секторе Газа

Россия предложила Совету Безопасности ООН рассмотреть новую резолюцию по прекращению огня в секторе Газа, поскольку ранее принятый документ, предложенный США и одобренный Совбезом, не выполняется. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский отметил, что в случае неисполнения резолюции 2735 необходимо принять новый документ, который бы ясно дал понять всем сторонам конфликта, что их действия будут иметь последствия. Он также подчеркнул, что новая резолюция должна быть оснащена механизмами, способными прекратить насилие независимо от позиций сторон конфликта. Однако о том, готовит ли Россия такой документ, Полянский не уточнил.

В середине июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2735, предложенную США, которая основывается на поэтапном плане прекращения огня в секторе Газа, озвученном ранее президентом Джо Байденом. Четырнадцать стран поддержали этот документ, в то время как Россия воздержалась от голосования. Резолюция в значительной степени повторяет трёхэтапное предложение Израиля о прекращении огня, представленное Байденом. В документе содержится призыв к ХАМАС принять инициативу, которую Израиль уже одобрил.

Согласно резолюции, обе стороны должны незамедлительно и без предварительных условий выполнить условия плана. Первый этап предполагает немедленное прекращение огня, вывод израильских войск из населённых пунктов Газы, освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предусматривает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшихся заложников и окончательный вывод израильских войск из Газы. Однако в документе подчёркивается, что бессрочное прекращение боевых действий возможно только при согласии обеих сторон. Третий этап включает запуск "многолетнего плана восстановления" Газы.

Резолюция также выражает категорическое несогласие с любыми попытками демографических или территориальных изменений в секторе Газа, включая действия, которые могут привести к сокращению территории анклава.

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