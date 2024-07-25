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Олег Артемьев заявил, что Россия готова помогать другим странам в космосе
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Олег Артемьев заявил, что Россия готова помогать другим странам в космосе

Российский космонавт, удостоенный звания Героя России, Олег Артемьев, выступая на Фестивале новых медиа, подчеркнул готовность Российской Федерации оказывать содействие другим государствам в космической сфере, в том числе в ситуации с кораблем Boeing Starliner. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Артемьев акцентировал внимание на том, что космическая отрасль требует взаимной поддержки, невзирая на характер отношений между странами на Земле. Он подчеркнул важность взаимовыручки в космосе, отметив уверенность в обоюдной готовности к оказанию помощи.

Космонавт напомнил, что текущие сложности с Starliner связаны с функционированием двигательной системы. В настоящее время проводятся наземные испытания для оценки безопасности спуска корабля.

Артемьев также отметил, что приоритетом для всех космических агентств мира является безопасность экипажа, за которой следуют сохранение технического состояния станции и выполнение программы полета.

В настоящее время корабль CST-100 Starliner компании Boeing совершает свой первый пилотируемый полет в составе МКС. Запуск ракеты с кораблем состоялся 5 июня с космодрома на мысе Канаверал, и спустя сутки Starliner успешно пристыковался к МКС.

Несмотря на то, что изначально планировалось, что миссия продлится восемь дней, корабль находится на станции уже полтора месяца. NASA неоднократно продлевало миссию астронавтов Барри "Бутча" Уилмора и Суниты Уильямс, и точная дата их возвращения на Землю пока не определена.

Фото: commons. wikimedia.orgNASA/Joel Kowsky(This file is in the public domain)

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