Российский космонавт, удостоенный звания Героя России, Олег Артемьев, выступая на Фестивале новых медиа, подчеркнул готовность Российской Федерации оказывать содействие другим государствам в космической сфере, в том числе в ситуации с кораблем Boeing Starliner. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.
Артемьев акцентировал внимание на том, что космическая отрасль требует взаимной поддержки, невзирая на характер отношений между странами на Земле. Он подчеркнул важность взаимовыручки в космосе, отметив уверенность в обоюдной готовности к оказанию помощи.
Космонавт напомнил, что текущие сложности с Starliner связаны с функционированием двигательной системы. В настоящее время проводятся наземные испытания для оценки безопасности спуска корабля.
Артемьев также отметил, что приоритетом для всех космических агентств мира является безопасность экипажа, за которой следуют сохранение технического состояния станции и выполнение программы полета.
В настоящее время корабль CST-100 Starliner компании Boeing совершает свой первый пилотируемый полет в составе МКС. Запуск ракеты с кораблем состоялся 5 июня с космодрома на мысе Канаверал, и спустя сутки Starliner успешно пристыковался к МКС.
Несмотря на то, что изначально планировалось, что миссия продлится восемь дней, корабль находится на станции уже полтора месяца. NASA неоднократно продлевало миссию астронавтов Барри "Бутча" Уилмора и Суниты Уильямс, и точная дата их возвращения на Землю пока не определена.
Фото: commons. wikimedia.orgNASA/Joel Kowsky(This file is in the public domain)
На Аляске зафиксировали полёт Российских и Китайских самолётов
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о зафиксированном полете военных воздушных судов России и Китая вблизи Аляски в среду.
Джо Байден объяснил почему он поддержал Камалу Харрис
Глава Белого дома Джо Байден выступил с особым обращением, в котором высоко оценил профессиональные качества вице-президента Камалы Харрис. Он охарактеризовал ее как сильного и компетентного политика, подчеркнув, что сделал свой выбор, и теперь очередь за американскими избирателями.
Путин выступил с поздравлением следственных органов
Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность работникам и ветеранам следственных органов страны в связи с их профессиональным торжеством, отметив их преданность служебному долгу и эффективную добросовестную деятельность.
Диетолог Соломатина: сухофрукты проходят обработку диоксидом серы
Магазинные сухофрукты проходят обработку диоксидом серы. Кроме того, от их употребления стоит отказаться аллергикам и людям с диабетом. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.