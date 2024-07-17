Первым лицам Банка России планируют предоставить право на ношение боевого стрелкового оружия. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ. Нормативный акт инициирован Росгвардией. В настоящий момент согласно действующему законодательству оружие предоставлено сотрудникам, отвечающим за безопасность регулятора, в частности инкассаторам, службе силовой поддержки.

Согласно новым нормативам предоставить оружие предлагается заместителям председателя и их советникам, управляющим отделениями и их заместителям, директорам департаментов и их заместителям. Примечательно, что председателя Центробанка страны, Эльвиры Набиуллиной в списке нет. Согласно документу, всем поименованным персонам могут предоставить пистолет или пистолет-пулемет.

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