Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
Россия вынесет на обсуждение вопрос об атаке на Запорожскую АЭС
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Роман Устинов заявил, что Россия вынесет на обсуждение вопрос об атаке ВСУ по Запорожской АЭС

Россия вынесет на обсуждение вопрос об атаке на Запорожскую АЭС

Москва намерена поднять вопрос о недавних атаках украинских сил на Запорожскую атомную электростанцию на венской площадке. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости заявил временно исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Роман Устинов.

Российский дипломат подтвердил намерение довести до сведения руководства МАГАТЭ и всех государств-членов агентства исчерпывающую информацию о случившемся.

Устинов также отметил, что российская сторона рассматривает возможные действия в рамках Совета управляющих МАГАТЭ в ответ на безответственные, по его словам, действия Украины. В частности, не исключается возможность созыва внеочередного заседания Совета.

При этом главным приоритетом на данный момент, по словам дипломата, является получение однозначной оценки произошедшего со стороны руководства МАГАТЭ.

Напомним, ранее в "Росатоме" сообщалось о серьезных повреждениях одной из градирен Запорожской АЭС — объекта системы охлаждения станции — в результате двух прямых ударов, нанесенных украинскими беспилотниками вечером 11 августа. Возникшее возгорание было ликвидировано силами МЧС, угрозу обрушения конструкции специалисты оценят, как только позволит обстановка. В госкорпорации произошедшее квалифицировали как акт ядерного терроризма.

В свою очередь, в пресс-службе станции заверили, что инцидент не повлиял на работу АЭС. Все шесть энергоблоков по-прежнему находятся в состоянии "холодного останова". Сообщается также об отсутствии пострадавших, нарушений предельно допустимых параметров работы АЭС и превышения уровня радиационного фона.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что пожар на ЗАЭС не представляет угрозы для региона.

Фото: commons.wikimedia.orgТилия44(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

Мир

Флориан Филиппо призвал прекратить финансировать Киев из-за скандала в министерстве энергетики

Флориан Филиппо призвал прекратить финансировать Киев из-за скандала в министерстве энергетики

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую поддержку Украины после коррупционного скандала в украинском министерстве энергетики. Поводом для этого послужило задержание заместителя министра энергетики Украины по обвинению во взятке.

Читать полностью
В Молдавии запретили

В Молдавии запретили "Промсвязьбанк"

Молдавская Служба информации и безопасности (СИБ) предписала интернет-провайдерам ограничить доступ к сайту российского "Промсвязьбанка", через который осуществлялась финансовая поддержка бюджетников и пенсионеров Гагаузии. Об этом сообщила пресс-служба оператора связи Orange Moldova.

Читать полностью

Общество

Глава узбекской общины Усман Баратов приговорен к четырем годам за пост в соцсетях

Глава узбекской общины Усман Баратов приговорен к четырем годам за пост в соцсетях

Лидер узбекской общины «Ватандош» Усман Баратов оказался под судом, получив срок в четыре года в учреждении общего режима из-за поста в социальных сетях, который был признан разжигающим ненависть.

Читать полностью
Лера Кудрявцева выразила недовольство по поводу блокировки YouTube

Лера Кудрявцева выразила недовольство по поводу блокировки YouTube

Вернувшая из Болгарии телеведущая Лера Кудрявцева обнаружила заблокированный YouTube и выразила своё негодование по поводу замедления видеохостинга.

Читать полностью

Новости