Роман Устинов заявил, что Россия вынесет на обсуждение вопрос об атаке ВСУ по Запорожской АЭС

Москва намерена поднять вопрос о недавних атаках украинских сил на Запорожскую атомную электростанцию на венской площадке. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости заявил временно исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Роман Устинов.
Российский дипломат подтвердил намерение довести до сведения руководства МАГАТЭ и всех государств-членов агентства исчерпывающую информацию о случившемся.
Устинов также отметил, что российская сторона рассматривает возможные действия в рамках Совета управляющих МАГАТЭ в ответ на безответственные, по его словам, действия Украины. В частности, не исключается возможность созыва внеочередного заседания Совета.
При этом главным приоритетом на данный момент, по словам дипломата, является получение однозначной оценки произошедшего со стороны руководства МАГАТЭ.
Напомним, ранее в "Росатоме" сообщалось о серьезных повреждениях одной из градирен Запорожской АЭС — объекта системы охлаждения станции — в результате двух прямых ударов, нанесенных украинскими беспилотниками вечером 11 августа. Возникшее возгорание было ликвидировано силами МЧС, угрозу обрушения конструкции специалисты оценят, как только позволит обстановка. В госкорпорации произошедшее квалифицировали как акт ядерного терроризма.
В свою очередь, в пресс-службе станции заверили, что инцидент не повлиял на работу АЭС. Все шесть энергоблоков по-прежнему находятся в состоянии "холодного останова". Сообщается также об отсутствии пострадавших, нарушений предельно допустимых параметров работы АЭС и превышения уровня радиационного фона.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что пожар на ЗАЭС не представляет угрозы для региона.
Фото: commons.wikimedia.orgТилия44(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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