Родион Газманов показал архивное фото с маленьким Децлом: "Из далёкого и босоногого"

Родион Газманов показал совместно фото с Децлом из детства

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов поделился уникальным кадром, на котором он в детстве запечатлён в компании маленького Кирилла Толмацкого (рэпера Децла).

Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* чёрно-белое фото из семейного архива. На снимке Олег Газманов держит на руках маленького Родиона, а рядом отец Толмацкого держит сына, будущего рэпера Децла.

Газманов-младший признался, что испытывает удовольствие от просмотра старых снимков.

"Одно из редких гастрольных фото из далёкого и босоногого. Любите копаться в архивах?" — написал Родион под снимком.

Подписчики артиста узнали маленького Кирилла на фото.

"Здесь маленьких Кирилл Толмацкий, Децл"; "Как же я люблю эти старые фотографии"; "Открываешь альбом, а там целая история", — писали фолловеры под постом Родиона.

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