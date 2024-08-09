Родион Газманов показал архивное фото с маленьким Децлом: "Из далёкого и босоногого"

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов поделился уникальным кадром, на котором он в детстве запечатлён в компании маленького Кирилла Толмацкого (рэпера Децла).
Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* чёрно-белое фото из семейного архива. На снимке Олег Газманов держит на руках маленького Родиона, а рядом отец Толмацкого держит сына, будущего рэпера Децла.
Газманов-младший признался, что испытывает удовольствие от просмотра старых снимков.
"Одно из редких гастрольных фото из далёкого и босоногого. Любите копаться в архивах?" — написал Родион под снимком.
Подписчики артиста узнали маленького Кирилла на фото.
"Здесь маленьких Кирилл Толмацкий, Децл";
"Как же я люблю эти старые фотографии";
"Открываешь альбом, а там целая история", — писали фолловеры под постом Родиона.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Мали выгнала посла Швеции после заявлений о сокращении помощи из-за Украины
Посол Швеции в Мали был проинформирован о необходимости покинуть страну после того, как Стокгольм объявил о сокращении помощи Бамако в ответ на разрыв дипломатических отношений африканского государства с Украиной, сообщило Министерство иностранных дел Мали.
Власти Ливана заявили о критической экономической ситуации в стране
Экономическая ситуация в Ливане достигла критической точки, что требует введения чрезвычайного положения в стране, заявил министр финансов Ливана Амин Салями в интервью РИА Новости в пятницу.
Туман в Подмосковье: МЧС выпустило предупреждение до утра 10 августа
В Московской области с вечера 9 августа до утра 10 августа ожидается туман с ухудшением видимости до 700 метров.
ВТБ и Сбербанк объявили о мерах поддержки заемщиков в Курской области из-за боевых действий
ВТБ и Сбербанк объявили о новых мерах поддержки заемщиков в Курской области в ответ на боевые действия на границе. Обе кредитные организации разработали специальные программы, направленные на помощь гражданам, пострадавшим в результате конфликта.