Рыбодобывающие компании хотят обязать отчитываться о ценах

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа обратилась в антимонопольное ведомство с просьбой обязать участников рыбного бизнеса предоставлять торговой площадке данные о внебиржевых сделках по продаже лосося, минтая и целого перечня других видов рыбы, сообщает РБК.
Авторы идеи мотивируют необходимость её реализации тем, что это поможет формировать индикаторы рыночных цен на рыбу и финансовые инструменты для страхования рисков. Рыбопромышленники такой подход не поддерживают.
В настоящий момент актуальную информацию по стоимости товарных позиций на рыбном рынке представляет еженедельный мониторинг подведомственного Росрыболовству ФГУП "Нацрыбресурс".
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Артикс Крейгер (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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