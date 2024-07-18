Международные резервы нашей страны увеличились почти процент и превысили 600 млрд долларов, публикует официальную аналитику Банк России. Вначале июля показатель едва превышал 597 млрд долларов, сейчас сумма превысила 601 млрд долларов.

Международные резервы это высоколиквидные финансовые ресурса, находящиеся в распоряжении Центрального банка страны и кабинета министров Российской Федерации. Данный фонд формируется из активов в зарубежной валюте, монетарного золота, особых прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и других резервных активах.

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