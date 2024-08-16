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41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения
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Рэпер Тимати показал, как отметил свой 41-й день рождения: места возлюбленной не нашлось

41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения

Рэпер Тимати отметил день рождения в тесном семейном кругу с мамой и детьми.

Рэпер Тимати, которому исполнился 41 год, опубликовал фото в "Инстаграме". На снимке звезда Black Star запечатлён на экзотическом курорте на берегу океана в компании матери Симоны Юнусовой, дочки Алисы и сына Ратмира.

"Друзья, спасибо всем за поздравления", — написал артист под фото.

Подписчики обратили внимание на то, что на дне рождении не нашлось места возлюбленной Тимати. Они отметили также особую привязанность музыканта к матери.

"Отношение и ценность Тимура к своей маме сравнима любви Роналду к своей маме. Восхищаюсь такими мужчинами";

"Женат на маме";

"Как-то грусто, что Вали в списке близких явно нет!;

"С каждым годом всё больше уважаю Тимура за мышление и за видение жизни", — писали фолловеры под постом рэпера.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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