Помолодевшая жена рэпера Басты восхитила подписчиков: "Что мне это стоило"

Помолодевшую жену Басты перепутали с дочерью рэпера: как девчушка

Преображённая супруга рэпера Басты Елена Пинская опубликовала фото в обнимку с мужем и восхитила интернет-пользователей.

44-летняя жена рэпера Басты разместила в "Инстаграме"* фото с Василием Вакуленко (настоящее имя рэпера). Она призналась, что ей непросто было уговорить супруга сделать совместный снимок.

"Что мне это стоило, а детей уговорить не удалось", — написала под кадром Елена.

Подписчики не сразу узнали помолодевшую и постройневшую супругу музыканта. Они осыпали женщину комплиментами, спутав её с дочерью артиста.

"Лена, вы как девчушка, я подумала, что это Маша сначала"; "Как помолодела, девочка 18 лет, красотка, восхищаюсь Вами"; "Вы такие, прям как на фантике Love is"; "Я в шоке. Думала, что Вася с Машей, присмотрелась, а это девочка Лена", — писали фолловеры под постом Пинской.

44-летний рэпер Баста уже 15 лет женат на Елене Пинской, в семье воспитываются двое дочерей — Мария и Елизавета.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской