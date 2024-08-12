Помолодевшая жена рэпера Басты восхитила подписчиков: "Что мне это стоило"

Преображённая супруга рэпера Басты Елена Пинская опубликовала фото в обнимку с мужем и восхитила интернет-пользователей.
44-летняя жена рэпера Басты разместила в "Инстаграме"* фото с Василием Вакуленко (настоящее имя рэпера). Она призналась, что ей непросто было уговорить супруга сделать совместный снимок.
"Что мне это стоило, а детей уговорить не удалось", — написала под кадром Елена.
Подписчики не сразу узнали помолодевшую и постройневшую супругу музыканта. Они осыпали женщину комплиментами, спутав её с дочерью артиста.
"Лена, вы как девчушка, я подумала, что это Маша сначала";
"Как помолодела, девочка 18 лет, красотка, восхищаюсь Вами";
"Вы такие, прям как на фантике Love is";
"Я в шоке. Думала, что Вася с Машей, присмотрелась, а это девочка Лена", — писали фолловеры под постом Пинской.
44-летний рэпер Баста уже 15 лет женат на Елене Пинской, в семье воспитываются двое дочерей — Мария и Елизавета.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
NYP: Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа евреев на выборах в США
45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп вполне способен заблаговременно обеспечить себе поддержку рекордного количества американских евреев на выборах президента, которые должны состояться уже этой осенью. Об этом информирует американская таблоидная газета New York Post со ссылкой на эксперта по сбору данных Джона Маклафлина.
В Польше решили обвинить Россию в поджоге торгового центра
Польское телевидение сообщает о попытке Польши возложить ответственность за поджог торгового центра в Варшаве на российские спецслужбы.
Общественная палата РФ и 17 политических партий подписали соглашение о сотрудничестве в наблюдении за выборами
Общественная палата и партии будут проводить консультации по вопросам участия наблюдателей в процессе голосования, исходя из соглашения о независимом наблюдении за выборами.
Венчурные инвестиции в криптовалютные проекты возросли до $2,7 миллиарда во втором квартале 2024 года
Капитал, направленный на поддержку криптовалютных стартапов, достиг $2,7 миллиарда во втором квартале 2024 года, несмотря на замедление рыночной активности.