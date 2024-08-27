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Эксперт Евтеев: подержанные Renault Duster могут иметь невысокое качество отделки салона
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Эксперт рассказал о проблемах, которые могут возникнуть при покупке подержанного Renault Duster

Эксперт Евтеев: подержанные Renault Duster могут иметь невысокое качество отделки салона

Эксперт Евгений Евтеев рассказал о рисках при покупке подержанного Renault Duster. Несмотря на популярность модели на вторичном рынке и её общую надёжность, у неё есть ряд типичных проблем. Среди них: текущие сальники, слабая антикоррозийная защита, износ амортизаторов и невысокое качество отделки салона, сообщает Autonews.Ru.

В полноприводных версиях могут возникать проблемы с карданом.

Дизельные версии экономичны, но требуют дорогого обслуживания, особенно это касается форсунок. Евтеев также отметил трудности с поиском оригинальных запчастей, особенно кузовных панелей, хотя аналогов на рынке достаточно.

Фото: commons.wikimedia.org/Milhouse35 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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