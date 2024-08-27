Узнайте, почему Arkana исчезнет с дорог в 2025 году

Компания Renault объявила о планах прекратить поставки кроссовера Arkana на рынок, начиная с Нидерландов. В 2025 году модель покинет этот рынок, и в дальнейшем ожидается её уход и из других стран. Это решение связано с особенностями обновления модельного ряда французского бренда.

Несмотря на то, что Arkana остается одним из самых популярных продуктов Renault, компания решила прекратить её производство. За последние годы Renault представила восемь новых кроссоверов, и некоторые из них уже создают внутреннюю конкуренцию (фото: Renault). Разница в длине между этими моделями составляет менее полуметра, что побудило компанию отказаться от Arkana в пользу продвижения более современных моделей.

В частности, недавно был выпущен новый Symbioz, который по размерам схож с Arkana, но обладает более современным дизайном и эффективной гибридной системой, что, по мнению экспертов, делает его более перспективным.

Стоит отметить, что Arkana также продается в Южной Корее под брендом Samsung, но и там кроссовер покинет рынок. Это решение связано с необходимостью продвижения нового Grand Koleos, который, согласно официальной статистике, пользуется большим спросом и уже собрал несколько десятков тысяч заказов.

Фото:commons.m.wikimedia.org/ Gooose(Creative Commons Attribution 3.0 Unported)