Регионы с льготной "упрощенкой" ожидают рост миграции бизнеса

В будущем году лимиты по упрощенной системе налогообложения увеличатся и количество имеющих право специальный налоговый режим может вырасти. В параллель прогнозируется усиление интереса субъектов предпринимательства к вариантам миграции в субъекты федерации в которых действуют льготные ставки УСН, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков.

К примеру варианты, с оптимизацией налоговых издержек через релокацию бизнеса в территории с пониженными процентными ставками по "упрощенке", уже анонсированы в таких юрисдикциях как Мордовия и Калмыкия.

Грядет возврат к так называемым внутренним оффшорам, столь популярным в середине 90-х годов прошлого века. Однако в фискальном ведомстве предостерегают хозяйствующих субъектов, что в случае выявления фактов фиктивной налоговой миграции, когда экономическая деятельность в новой локации по месту регистрации предпринимателя или юридического лица практически не осуществляется, суды становятся на сторону налогового учреждения.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Rartat (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)