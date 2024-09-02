Регионы с льготной "упрощенкой" ожидают рост миграции бизнеса

В будущем году лимиты по упрощенной системе налогообложения увеличатся и количество имеющих право специальный налоговый режим может вырасти. В параллель прогнозируется усиление интереса субъектов предпринимательства к вариантам миграции в субъекты федерации в которых действуют льготные ставки УСН, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков.
К примеру варианты, с оптимизацией налоговых издержек через релокацию бизнеса в территории с пониженными процентными ставками по "упрощенке", уже анонсированы в таких юрисдикциях как Мордовия и Калмыкия.
Грядет возврат к так называемым внутренним оффшорам, столь популярным в середине 90-х годов прошлого века. Однако в фискальном ведомстве предостерегают хозяйствующих субъектов, что в случае выявления фактов фиктивной налоговой миграции, когда экономическая деятельность в новой локации по месту регистрации предпринимателя или юридического лица практически не осуществляется, суды становятся на сторону налогового учреждения.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Rartat (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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