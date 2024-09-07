После атаки БПЛА введён режим ЧС в Острогожском районе Воронежской области

На территории Острогожского района Воронежской области действует режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Ночью над одним из населённых пунктов уничтожили дрон-камикадзе, в результате произошло возгорание, перешедшее на взрывоопасные предметы, фиксируется детонация.
По информации руководителя субъекта федерации, никто из мирного населения не пострадал. В одном из населенных пунктов организована эвакуация, для граждан развернули пункты временного размещения.
"Пока в ПВР приехали несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых", — сообщает в социальных сетях чиновник.
Острогожский район находится на западе Воронежской области и граничит с Белгородской.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Анатолий Таранцов (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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