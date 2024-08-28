Врач-невролог объяснила, как различить психогенное головокружение и истинное головокружение

Врач-невролог Мария Шаповалова объяснила, как отличить истинное головокружение от психогенного. Истинное головокружение связано с поражением вестибулярного аппарата или головного мозга и всегда сопровождается непроизвольными движениями глаз (нистагмом).
В отличие от него, психогенное головокружение вызвано тревожным расстройством и не сопровождается нистагмом, пациенты часто ощущают внутреннюю неустойчивость, но физически могут двигаться без проблем, сообщает Газета.Ру.
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