Американские вторичные санкции играют негативную роль в расчетах между российскими и китайскими предпринимателями. Осуществить безналичные платежи этим летом даже в юанях, стало практически невозможно, сообщает Bloomberg.

Расчеты между контрагентами в двух странах либо замораживаются, либо сильно задерживаются, утверждает агентство со ссылкой на опрошенных топ-менеджеров крупных российских поставщиков.

Опровергают информацию американского СМИ данные официальной статистики. По данным Главного таможенного управления КНР от 12 июля, в первые шесть месяцев текущего года экспорт товаров из КНР в российским потребителям увеличился почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего и в денежном выражении составил превысил 366 млрд юаней. В долларовом эквиваленте, при этом поставки товаров КНР в РФ за первое полугодие 2024 года немного упали, на 0,8%, до 51,66 млрд долларов.

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