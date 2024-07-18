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Bloomberg: безналичные расчеты между Россией и Китаем почти заморожены
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Bloomberg: безналичные расчеты между Россией и Китаем почти заморожены

Американские вторичные санкции играют негативную роль в расчетах между российскими и китайскими предпринимателями. Осуществить безналичные платежи этим летом даже в юанях, стало практически невозможно, сообщает Bloomberg.

Расчеты между контрагентами в двух странах либо замораживаются, либо сильно задерживаются, утверждает агентство со ссылкой на опрошенных топ-менеджеров крупных российских поставщиков.

Опровергают информацию американского СМИ данные официальной статистики. По данным Главного таможенного управления КНР от 12 июля, в первые шесть месяцев текущего года экспорт товаров из КНР в российским потребителям увеличился почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего и в денежном выражении составил превысил 366 млрд юаней. В долларовом эквиваленте, при этом поставки товаров КНР в РФ за первое полугодие 2024 года немного упали, на 0,8%, до 51,66 млрд долларов.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Фрэнсис Домиано (Creative Commons CC0 1.0)

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