Мальчик, раненный на детской площадке в Шебекино при ударе украинского дрона-камикадзе, скончался в больнице, медики до последнего боролись за жизнь шестнадцатилетнего подростка сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"После госпитализации в медучреждение у юноши дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни. В ходе его лечения проводились регулярные консультации со специалистами федеральных центров. Тяжесть его состояния не позволяла транспортировать его в столицу", — написал глава региона.

У пациента были поражены жизненно важные магистральные сосуды. Эти травмы вызвали огромную кровопотерю — четыре литра крови. Губернатор Белгородской области выразил соболезнования родным и близким подростка.

Одиннадцатого июля украинские террористы организовали устроили очередную атаку на мирные объекты в посёлке Шебекино. Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на детскую площадку во дворе многоквартирного дома. Ранения получили пятеро детей, младшему из которых восемь лет, всех их доставили в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Позже одного ребенка транспортировали на лечение в Москву.

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