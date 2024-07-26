Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил глубокое уважение к участникам специальной военной операции на территории Украины. По его словам, эти люди заслуживают особого почета в регионе.

Руководитель Чечни подчеркнул, что военнослужащие, вовлеченные в СВО, избрали путь служения высшим идеалам и защиты своего народа, его культурных ценностей и традиций. Он заверил, что республика всегда будет относиться с глубоким почтением к этим людям и их семьям.

Кадыров заявил о неизменной поддержке участников операции и их близких, отметив, что власти региона прилагают все усилия для удовлетворения их потребностей. Он выразил мнение, что эти люди превосходят остальных граждан в своем благородстве, и общество в долгу перед ними на протяжении всей жизни.

В заключение глава Чечни в очередной раз выразил уверенность в успешном завершении специальной военной операции и триумфальном возвращении ее участников на родину.

Фото: commons.wikimedia.orgЕвгений Кель (Yevgeny Kel)( Creative Commons Attribution 4.0)