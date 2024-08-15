Известный банк не определил точные даты продажи своего российского бизнеса

Raiffeisen Bank International (RBI) не может определить точные сроки для продажи своего российского подразделения. В банке указали, что такая операция требует получения множества одобрений от разнообразных регуляторных органов.

Кроме того, представитель банковской группы прокомментировал решение о прекращении осуществления переводов в иностранной валюте для большинства российских клиентов с 2 сентября. Он отметил, что это решение является частью стратегии сокращения исходящих платежей из России, объявленной RBI в июле после публикации отчета за первое полугодие 2024 года, сообщает ТАСС.

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