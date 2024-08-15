Известный банк не определил точные даты продажи своего российского бизнеса

Raiffeisen Bank International (RBI) не может определить точные сроки для продажи своего российского подразделения. В банке указали, что такая операция требует получения множества одобрений от разнообразных регуляторных органов.
Кроме того, представитель банковской группы прокомментировал решение о прекращении осуществления переводов в иностранной валюте для большинства российских клиентов с 2 сентября. Он отметил, что это решение является частью стратегии сокращения исходящих платежей из России, объявленной RBI в июле после публикации отчета за первое полугодие 2024 года, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Liuthalas (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Идея о подрыве "Северного потока" могла появится во время пьянки
Идея о подрыве газопроводов "Северный поток" возникла в ходе нетрезвого разговора между украинскими военными и бизнесменами в одном из баров, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, Украины и Европы.
В Греции из-за лесного пожара сгорели 78 домов
После серии лесных пожаров в Аттике, Греция, 11-13 августа 78 домов были признаны непригодными для жилья, причем около половины из них требуют сноса. Правительство намерено предоставить муниципалитетам Аттики €4,7 млн на устранение ущерба.
Бальная система оценки локализации будет введена Минпромторгом для электросамокатов
Минпромторг России планирует внедрить балльную систему оценки локализации для электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса, а также их комплектующие.
Врач Мильнер: частота стула у взрослого человека не должна превышать 3 раза в день
Врач-гастроэнтеролог Евгения Мильнер объяснила, что нормальная частота стула у взрослого — это от трех раз в неделю до двух-трех раз в день.