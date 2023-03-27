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  • Опубликована сегодня в 15:08

Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий

В период с 1 по 2 апреля пройдет Единый день Сергея Рахманинова, русского композитора и пианиста, и охватит более 500 мероприятий, некоторые из которых пройдут за рубежом. Такое празднество откроет год празднования 150-летия со дня рождения культурного деятеля, сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Мы занимались сборкой Единого дня Рахманинова, в этом принимают участие все наши учреждения культуры и музыкального профиля, высшего образования, среднего специального образования и абсолютно все регионы РФ"

На самом деле, такие даты проведения выбраны неслучайно: во всем мире датой рождения композитора значится 1 апреля, однако, сам Рахманинов настаивал, чтобы днем его рождения считали 2 апреля, эта же дата указана на его могиле.

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