Кадровый дефицит на отечественном рынке труда российские работодатели решили закрыть за счет привлечения специалистов с африканского континента. Ведущие рекрутинговые платформы фиксируют резкий спрос на сотрудников со стороны компаний из РФ. Число вакансий из нашей страны к примеру в Кении выросло в 39 раз, в Зимбабве — в 15.
Согласно аналитике hh. ru за первые шесть месяцев текущего года, семь из десяти иностранных государств с наибольшим приростом вакансий от российских организаций — это страны Африки.
На этом фоне, в этом году в российских регионах число предложений для иностранных рабочих увеличилось почти на 70%, специалистов сельского хозяйства — более чем на 60%, сотрудников в сфере добычи сырья и строительства — почти на 55 и 50% соответственно.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Tomas Castelazo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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