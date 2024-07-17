Кадровый дефицит на отечественном рынке труда российские работодатели решили закрыть за счет привлечения специалистов с африканского континента. Ведущие рекрутинговые платформы фиксируют резкий спрос на сотрудников со стороны компаний из РФ. Число вакансий из нашей страны к примеру в Кении выросло в 39 раз, в Зимбабве — в 15.

Согласно аналитике hh. ru за первые шесть месяцев текущего года, семь из десяти иностранных государств с наибольшим приростом вакансий от российских организаций — это страны Африки.

На этом фоне, в этом году в российских регионах число предложений для иностранных рабочих увеличилось почти на 70%, специалистов сельского хозяйства — более чем на 60%, сотрудников в сфере добычи сырья и строительства — почти на 55 и 50% соответственно.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Tomas Castelazo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)