Учёные нашли способ сделать RNAi-лекарства более стойкими

Исследователи из Университета Мэриленда сделали значительный прорыв в изучении терапии RNAi (РНК-интерференции), которая обещает стать революционным методом лечения генетических заболеваний, вирусных инфекций и рака, сообщает Science Daily.
В качестве модели для своего исследования они использовали круглых червей, чтобы изучить механизмы RNAi и выяснить, как их можно оптимизировать для применения в медицине. RNAi-терапия известна своей способностью точечно подавлять активность генов, вызывающих заболевания, и уже успешно используется в сельском хозяйстве, однако её медицинское применение все еще сталкивается с рядом вопросов. В частности, учёные обнаружили, что со временем эффективность RNAi снижается даже в клетках, которые не делятся. Это стало неожиданным открытием, так как предполагалось, что в таких клетках терапевтический эффект должен сохраняться длительное время.
Этот феномен указывает на существование механизма, ограничивающего продолжительность действия RNAi, что требует дополнительного изучения и корректировки при разработке лекарств.
Кроме того, исследователи выявили ряд ключевых белков, регулирующих процесс подавления генов, что открывает новые перспективы для создания более эффективных RNAi-препаратов, способных преодолевать сопротивление и обеспечивать длительный терапевтический эффект.
РНК-интерференция (англ. RNA interference, RNAi) — процесс подавления экспрессии гена на стадии транскрипции, трансляции, деаденилирования или деградации мРНК при помощи малых молекул РНК.
Фото: commons.wikimedia.org/Самойлова Дарья (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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