РЖД установит на первый высокоскоростной поезд для ВСМ автопилот

Пассажирский поезд для высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург хотят оборудовать цифровой системой управления автопилотом, представили новацию представители РЖД на стартовавшем Восточном экономическом форуме.
ВСМ между двумя столицами — пилотный проект высокосортной железнодорожной магистрали в нашей стране. Путь планируется ввести в эксплуатацию через четыре года. Время из одного пункта до другого займет 2 часа 15 минут.
По данным проектно-сметной документации и презентационным материалам, двухпутная железнодорожная трасса рассчитана для движения поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.
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Около 87 тыс. детей получили прививки от полиомиелита в Газе за один день вакцинации
Подразделения нескольких международных гуманитарных организаций всего за один вакцинации от полиомиелита привили более 87 тыс. несовершеннолетних в секторе Газа, приводит оперативную информацию миссия ООН. Всего Всемирная организация здравоохранения хочет вакцинировать в анклаве порядка 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет.
Китай запустил на орбиту группировку спутников дистанционного зондирования планеты
С территории провинции Сычуань на околоземную орбиту отправлена китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4-би" с крупной группировкой спутников дистанционного зондирования нашей планеты "Яогань-43". Запущенные в космос аппараты будут осуществлять испытания новых технологий при формировании низкоорбитальных группировок спутников, сообщает агентство "Синьхуа".
Рекрутеры: в сегменте домашнего персонала зарплаты за год выросли в полтора раза
Предложения по оплате труда с лета минувшего года в нашей стране существенно изменились. Максимальное увеличение доходов за двенадцать месяцев выявлено в сегменте домашнего персонала, таковы данные мониторинга аналитиков рекрутингового портала "Авито Работа".
Авиакомпании понесут ответственность за нарушения прав пассажиров
Министерство транспорта России в ответе сенатору Айрату Гибатдинову сообщило, что в новой редакции КоАП РФ будет включена статья, предусматривающая наказание для авиакомпаний за нарушения правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа.