РЖД установит на первый высокоскоростной поезд для ВСМ автопилот

Пассажирский поезд для высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург хотят оборудовать цифровой системой управления автопилотом, представили новацию представители РЖД на стартовавшем Восточном экономическом форуме.

ВСМ между двумя столицами — пилотный проект высокосортной железнодорожной магистрали в нашей стране. Путь планируется ввести в эксплуатацию через четыре года. Время из одного пункта до другого займет 2 часа 15 минут.

По данным проектно-сметной документации и презентационным материалам, двухпутная железнодорожная трасса рассчитана для движения поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.

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