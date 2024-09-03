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РЖД укомплектует первый высокоскоростной поезд автопилотом
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РЖД установит на первый высокоскоростной поезд для ВСМ автопилот

РЖД укомплектует первый высокоскоростной поезд автопилотом

Пассажирский поезд для высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург хотят оборудовать цифровой системой управления автопилотом, представили новацию представители РЖД на стартовавшем Восточном экономическом форуме.

ВСМ между двумя столицами — пилотный проект высокосортной железнодорожной магистрали в нашей стране. Путь планируется ввести в эксплуатацию через четыре года. Время из одного пункта до другого займет 2 часа 15 минут.

По данным проектно-сметной документации и презентационным материалам, двухпутная железнодорожная трасса рассчитана для движения поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ингвар-фед (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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