Отечественная рыбопромышленная отрасль сохраняет лидерство среди ключевых игроков на мировом рынке, наше государство стабильно входит в пятерку лидеров по рыболовству, сообщил "Интерфаксу" зампред кабмина России Дмитрий Патрушев.

По данным электронной онлайн системы мониторинга Росрыболовства к 16 июля текущего года суммарный вылов водных биоресурсов нашими товаропроизводителями в данной сфере составил более 2,7 млн тонн.

Развивается технология аквакультуры. По словам профильного вице-премьера, для наращивания объемов вместе с рыбопромышленными компаниями проводится модернизация добычи и производства.

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