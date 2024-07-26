В период председательства России в так называемой "ядерной пятерке", объединяющей Россию, Китай, США, Великобританию и Францию, удалось сохранить функциональность этого формата, несмотря на серьезные разногласия между участниками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в настоящее время взаимоотношения между ядерными державами находятся в сложном положении из-за действий западных стран. Существующие политические ограничения и фундаментальные противоречия по ключевым вопросам затрудняют взаимодействие участников формата.

Тем не менее, Захарова подчеркнула, что в период российского координаторства удалось сохранить базис для продолжения функционирования "пятерки". Важным достижением стало поддержание канала коммуникации, позволяющего странам обмениваться важными сигналами и доносить принципиальные позиции.

Представитель МИД выразила надежду, что в будущем, при формировании благоприятных условий, "ядерная пятерка" сможет сыграть значимую роль в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия.

Стоит отметить, что "ядерная пятерка" представляет собой неформальное объединение государств, обладающих ядерным арсеналом. В настоящее время Россия выполняет функции координатора в этом объединении. Недавно в Нью-Йорке, в рамках работы первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, состоялась встреча экспертов "пятерки".

Фото: commons. wikimedia.orgКузьмин Виталий Владимирович(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)