Россия и Иордания могут подписать соглашение о безвизовом режиме

Соглашение о безвизовом формате для туристов между Российской Федерацией и Иорданией вышло на финишную прямую согласования. В посольстве нашей страны в Аммане особо отмечают, что в будущем месяце Иордания планирует возобновить авиасообщение с РФ, пишут "Известия".

Из столицы восточной державы Аммана в Москву планирует летать борты иорданской авиакомпании Royal Jordanian. По данным руководства нашего дипломатического представительства, возобновление авиасообщения непременно подстегнет турпоток между двумя странами.

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