Катарская авиакомпания усиливает свое присутствие на Африканском континенте

Qatar Airways приобретает 25% акций южноафриканской авиакомпании Airlink, что усилит ее позиции в Африке. Эта сделка направлена на раскрытие экономического и делового потенциала континента, расширяя число рейсов и направлений, обслуживаемых Airlink.

Инвестиции позволят Airlink начать международные рейсы внутри Африки.

Airlink, частная компания, работает в 15 странах и обслуживает 45 городов. Сделка требует одобрения регуляторов обеих стран, а финансовые детали не раскрываются.

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