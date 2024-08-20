Катарская авиакомпания усиливает свое присутствие на Африканском континенте

Qatar Airways приобретает 25% акций южноафриканской авиакомпании Airlink, что усилит ее позиции в Африке. Эта сделка направлена на раскрытие экономического и делового потенциала континента, расширяя число рейсов и направлений, обслуживаемых Airlink.
Инвестиции позволят Airlink начать международные рейсы внутри Африки.
Airlink, частная компания, работает в 15 странах и обслуживает 45 городов. Сделка требует одобрения регуляторов обеих стран, а финансовые детали не раскрываются.
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