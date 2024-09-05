Путин считает нужным оставить ставку в 2% по дальневосточной ипотеке

Льготная ставка в 2% по дальневосточной и арктической ипотеке должна быть сохранена. Президент России Владимир Путин поручил поставить точку в данном вопросе. Также, в рамках Восточного экономического форума, глава государства дал задание задним числом, с 1 июля, поднять до одного миллиона рублей для компенсации на выплату ипотечных кредитов многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.
"Знаю, что в кабинете министров были дискуссии относительно условий такой ипотеки в перспективе, предлагаю здесь поставить точку: сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно в 2% годовых", — обозначил свою позицию лидер страны.
Программа "Дальневосточная ипотека" действует в нашей стране с конца 2019 года. Сейчас она позволяет получить жилищный кредит на первичном и вторичном рынке по ставке 2% на срок до двух десятков лет.
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