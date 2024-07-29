Глава государства Владимир Путин расширил состав Национального антитеррористического комитета, добавив в него должность первого заместителя председателя правительства РФ. Соответствующее распоряжение было обнародовано в начале недели.

Согласно опубликованному указу, в составе Национального антитеррористического комитета по должностям появится новый пункт, предусматривающий включение в него первого вице-премьера Российской Федерации.

Помимо этого, президент постановил аннулировать четвертый пункт, в котором ранее была закреплена должность заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

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