Верховный главнокомандующий произвёл серьёзные изменения в составе заместителей министра обороны России. Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов Николая Панкова, Руслана Цаликова, павла Попова и Татьяну Шевцову. Новыми замами главы минобороны стали Леонид Горин, Павел Фрадков и Анна Цивилева, сообщает пресс-служба кремля.
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Ушаков: Конференция не принесла никакого вклада
Конференция по Украине в Швейцарии не принесла никакого значительного вклада в урегулирование конфликта, как заявил Юрий Ушаков, помощник президента РФ по международным вопросам. Он отметил, что даже представители Запада на мероприятии признали, что решение проблемы Украины невозможно без участия Москвы.
Россия ценит позицию КНДР по СВО
На брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что Россия высоко оценивает позицию КНДР относительно российской специальной военной операции на Украине.
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.