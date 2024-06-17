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Путин уволил четырёх замминистра обороны и назначил трёх новых
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  • Опубликована сегодня в 17:18

Путин уволил четырёх замминистра обороны и назначил трёх новых

Верховный главнокомандующий произвёл серьёзные изменения в составе заместителей министра обороны России. Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов Николая Панкова, Руслана Цаликова, павла Попова и Татьяну Шевцову. Новыми замами главы минобороны стали Леонид Горин, Павел Фрадков и Анна Цивилева, сообщает пресс-служба кремля.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Администрация президента России (Creative Commons Attribution 4.0)

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