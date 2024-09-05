Президент решил создать музей посвященный курильской операции 1945 года

На территории Дальневосточного федерального округа необходимо увековечить память о курильской десантной операции 1945 года, создав на этой земле музей посвященный тем событиям, считает президент России Владимир Путин.

"Мы продолжим создание на Дальнем Востоке новых музеев. И в рамках этой работы поручаю увековечить память о курильской десантной операции августа-сентября 1945 года, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны", — заявил в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума глава государства.

Ранее было принято решение, что курильской десантной операции 1945 года, которая положила конец Второй мировой войне, будет посвящен блоком в новых учебниках истории для десятых классов.

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