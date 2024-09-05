Путин распорядился в ближайшее время дать старт производству самолета "Байкал"

Президент России Владимир Путин потребовал форсировать производство пассажирской версии самолета "Байкал" и приступить к его выпуску в серийном формате в ближайшее время. Стоимость и технические характеристики летательного аппарат должны быть конкурентоспособны, сделал акцент глава государства в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"России необходимо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных объемах", — подчеркнул руководитель страны.
Ранее первый зампред кабинета министров Денис Мантуров сообщил, что корректировка сроков создания регионального борта "Байкал" обусловлен необходимостью импортозамещения двигателя и винта в составе лайнера после введения в отношении нашей страны два года назад.
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