Путин распорядился в ближайшее время дать старт производству самолета "Байкал"

Президент России Владимир Путин потребовал форсировать производство пассажирской версии самолета "Байкал" и приступить к его выпуску в серийном формате в ближайшее время. Стоимость и технические характеристики летательного аппарат должны быть конкурентоспособны, сделал акцент глава государства в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"России необходимо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных объемах", — подчеркнул руководитель страны.

Ранее первый зампред кабинета министров Денис Мантуров сообщил, что корректировка сроков создания регионального борта "Байкал" обусловлен необходимостью импортозамещения двигателя и винта в составе лайнера после введения в отношении нашей страны два года назад.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Кирилл Борисенко (Attribution-Share Alike 4.0)