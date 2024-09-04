Путин пока не принял решение по участию в саммите G20 в Бразилии

Песков: президент пока не решил ехать или нет на саммит G20 в Бразилии

Наше государство продолжает активную деятельность в формате G20, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его информации, руководитель страны пока не определился с решением о участию в саммите объединения, который запланирован в Бразилии.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось. Наш шерпа продолжает активно работать со своими коллегами. Мы отстаиваем там свои интересы, но президент пока решений не принимал",- заявил глава пресс-службы российского лидера.

Бразилия — одно из государств, ратифицировавшее Римский статут Международного уголовного суда. Это учреждение выписало почти полтора года назад ордер на арест главы нашего государства и уполномоченного по защите прав детей Марии Львовой-Беловой.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)