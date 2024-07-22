Глава Российской Федерации утвердил новый нормативный акт, расширяющий полномочия органов местного самоуправления. Данное решение позволяет включать в уставы муниципалитетов положения об участии представительных органов в процессе формирования администраций на местах. Информация об этом законодательном акте была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно принятому документу, уставы муниципальных образований могут быть дополнены пунктами, предоставляющими местным советам депутатов право влиять на состав администрации. Это касается не только утверждения кандидатур заместителей руководителя администрации, но и согласования назначений глав отраслевых и территориальных подразделений. Такие изменения должны соответствовать региональному законодательству.

Авторы законопроекта подчеркивают, что его основная цель — оптимизация взаимодействия между представительными органами муниципалитетов и местными администрациями. Предполагается, что новый механизм позволит повысить эффективность работы органов местного самоуправления и улучшить качество принимаемых решений на муниципальном уровне.

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