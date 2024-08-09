Путин ввел норму, позволяющую сохранить банкротам единственное жильё

Поправки в ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", одобренные главой государства Владимиром Путиным вступят в силу через месяц. Согласно новации при банкротстве гражданина теперь власти не в праве обращать взыскание на единственное жилье, даже обремененное ипотечным кредитом.
В рамках дела о несостоятельности необходимо будет оформить дополнительное мировое соглашение с ипотечным кредитором, гласит закон. Также под действие нового норматива подпадает и единственный земельный участок, на который наложено обременение. Сам подписанный президентом России документ размещен на официальном портале правовой информации.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Администрация президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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