Путин ввел норму, позволяющую сохранить банкротам единственное жильё

Поправки в ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", одобренные главой государства Владимиром Путиным вступят в силу через месяц. Согласно новации при банкротстве гражданина теперь власти не в праве обращать взыскание на единственное жилье, даже обремененное ипотечным кредитом.

В рамках дела о несостоятельности необходимо будет оформить дополнительное мировое соглашение с ипотечным кредитором, гласит закон. Также под действие нового норматива подпадает и единственный земельный участок, на который наложено обременение. Сам подписанный президентом России документ размещен на официальном портале правовой информации.

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