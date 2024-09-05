Президент Путин заявил о строительстве АЭС на Дальнем Востоке

Несколько атомных электростанций необходимо возвести на территории Далневосточного федерального округа, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера мы с коллегами тоже об этом говорили", — обозначил позицию лидер государства.

Ранее, глава Росатома сообщил, что корпорация может построить две-три атомных электростанции в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре. Первый энергоблок минэнерго страны планирует запустить в 2032 году, сообщил СМИ руководитель госхолдинга Алексей Лихачев.

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