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Путин обещает Монголии недорогой газ и ГСМ по низким ценам
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Путин: Монголия сможет получить дешевый российский газ и ГСМ с дисконтом

Путин обещает Монголии недорогой газ и ГСМ по низким ценам

Монгольские потребители получат возможность приобрести часть дешевого газа, который будет идти транзитом через территорию государства по трубопроводу из России в КНР, пообещал президент РФ Владимир Путин в интервью монгольскому изданию "Оноодор".

Речь идёт о проекте газопровода "Союз Восток", который планируется возвести длиной более 960 км и проложить из России в Поднебесную частично через земли Монголии.

По словам главы нашего государства, в конце минувшего года была закончена разработка проектно-сметной документации амбициозного проекта. Также Владимир Путин рассказал, что российский бизнес "откликается" на просьбы Монголии об импорте топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам монгольским потребителям.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Управление по печати и информации Президента (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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