Путин: Монголия сможет получить дешевый российский газ и ГСМ с дисконтом

Монгольские потребители получат возможность приобрести часть дешевого газа, который будет идти транзитом через территорию государства по трубопроводу из России в КНР, пообещал президент РФ Владимир Путин в интервью монгольскому изданию "Оноодор".
Речь идёт о проекте газопровода "Союз Восток", который планируется возвести длиной более 960 км и проложить из России в Поднебесную частично через земли Монголии.
По словам главы нашего государства, в конце минувшего года была закончена разработка проектно-сметной документации амбициозного проекта. Также Владимир Путин рассказал, что российский бизнес "откликается" на просьбы Монголии об импорте топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам монгольским потребителям.
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