Российский лидер Владимир Путин планирует встречу с новоизбранным главой Ирана Масудом Пезешкианом на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани в октябре. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами "Известий".

Инаугурация Масуда Пезешкиана запланирована на вторник. С начала 2024 года Иран официально вошел в состав БРИКС, что открывает новые перспективы для укрепления связей между Москвой и Тегераном. Ожидается, что после вступления Пезешкиана в должность сотрудничество между двумя странами получит дополнительный импульс.

Российская сторона уже направила приглашение новому иранскому лидеру посетить саммит в Казани. Кремль выражает надежду на участие Пезешкиана в этом важном международном мероприятии. По словам Пескова, Владимир Путин готовится к предстоящей встрече с иранским коллегой.

Стоит отметить, что 8 июля состоялся телефонный разговор между Путиным и Пезешкианом, во время которого российский президент поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Согласно информации агентства ISNA, Пезешкиан выразил готовность подписать всеобъемлющее соглашение в рамках саммита БРИКС в Казани.

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