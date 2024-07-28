Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение, что негативные последствия церемонии открытия Олимпийских игр в Париже могут омрачить все спортивное мероприятие. Свои соображения он изложил в своем Telegram-канале.

Торжественное открытие Игр состоялось 26 июля, вызвав волну возмущения среди пользователей социальных сетей. Особое недовольство вызвала сцена, пародирующая "Тайную вечерю" с участием представителей ЛГБТ-сообщества*. В ответ на критику Энн Дескам, директор по коммуникациям оргкомитета Игр, принесла извинения тем, чьи чувства могли быть задеты отдельными элементами церемонии.

Пушков отметил, что международный скандал вокруг церемонии открытия не утихает, несмотря на надежды французских властей на то, что внимание общественности переключится на спортивные соревнования. По его мнению, церемония, оскорбительная для верующих различных конфессий, затмила начало Олимпиады.

Сенатор предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывал на демонстрацию определенных ценностей, которые мировое сообщество должно было принять. Однако реакция оказалась противоположной ожиданиям.

Пушков также отметил, что попытки Международного олимпийского комитета и организаторов церемонии сгладить ситуацию не приносят желаемого результата. Он упомянул об удалении трансляции церемонии с YouTube и реакции первой леди США Джилл Байден, подчеркнув, что мировое сообщество не готово успокоиться.

В заключение Пушков выразил опасение, что негативный шлейф от церемонии открытия может испортить впечатление от всех Олимпийских игр, назвав это еще одним неудачным решением французского президента.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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